Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
Он выразил готовность поговорить с российским лидером без посредников. По его словам, встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.
"Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", – сказал Зеленский.
При этом украинский лидер добавил, что время, когда можно было разговаривать с Россией "с вином за столом", уже в прошлом. Он выразил мнение, что стороны нуждаются в прагматичных переговорах для урегулирования ситуации.
Зеленский добавил, что на переговорах Украина обсуждает отход российских войск на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. При этом он отметил, что переговоры должны быть подготовлены. Песков подчеркнул, что подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не отказывается от встречи Путина с Зеленским – Песков
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