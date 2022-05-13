Путин обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля.

"Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов. Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые, по сути, заблокированы Киевом", – отметили в Кремле.

Глава российского государства рассказал об основных задачах спецоперации РФ на Украине, а также о мерах по обеспечению безопасности мирного населения.

Кроме того, обсуждалась эвакуация гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, осуществленная при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Владимир Путин и Олаф Шольц договорились о продолжении дискуссии по данным вопросам.

Ранее президент РФ провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого заявил о готовности России обеспечить безопасный выход гражданских лиц с "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

