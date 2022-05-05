Зеленский пригласил президента и канцлера Германии в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил его и канцлера Олафа Шольца в Киев. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ведомство федерального президента Германии.
Уточняется, что главы государств обсудили политико-дипломатические скандалы между Германией и Украиной после отказа в апреле украинских властей в визите Штайнмайеру.
Данный разговор стал первым после скандала, его продолжительность составила 45 минут. В ходе беседы Штайнмайер заверил украинского коллегу в полной поддержке ФРГ Украины.
Ранее стало известно, что в апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирался посетить Украину вместе с другими европейскими лидерами, однако Киев расценил его визит как нежелательный.
Такая позиция, по словам источников, близких к украинским властям, была связана с недовольством Киева ролью германского политика в выстраивании отношений с Россией.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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