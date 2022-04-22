Канцлер ФРГ заявил о готовности Германии быть страной-гарантом для Украины

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Германия готова выступать в качестве страны-гаранта для Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована", – заявил он в интервью Der Spiegel.
Шольц добавил, что властям Украины необходимо самостоятельно сформулировать условия для мира.
Ранее Олаф Шольц заявил, что возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. Он отметил, что сейчас власти создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера. Шольц уточнил, что речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и орудиях для артиллерийских дуэлей.
Ранее ФРГ поставляла оружие, которое может быть быстро и эффективно применено ВСУ.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шольц призвал не допустить победы РФ в спецоперации на Украине
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