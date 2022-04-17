Рейтинг популярности канцлера ФРГ Шольца упал до рекордно низкого уровня – исследование

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Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность главы правительства ФРГ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом Insa, пишет издание Bild am Sonntag.

Так, политикой Шольца недовольна почти половина жителей страны – 49%. Противоположное мнение высказали лишь 38% опрошенных.

Социологи также выяснили, что 55% жителей Германии не одобряют работу федерального правительства, удовлетворены деятельностью немецкого кабмина 35%.

Уточняется, что опрос проводился с 11 по 14 апреля. Участие в нем приняли почти 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия среди американцев президенту Соединенных Штатов Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, данные показатели, по его мнению, в очередной раз доказывают, что Байден нужен был только для того, чтобы убрать из Белого дома его предшественника Дональда Трампа.

