Канцлер ФРГ планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро

Канцлер ФРГ хочет увеличить военный бюджет страны на два миллиарда евро, в основном для помощи Киеву. Об этом сообщил агентство Reuters.

15 апреля завершается программа продажи путевок по России с кешбэком, рассказали туроператоры.

Реконструкция путей началась в электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро, заявил Дептранс.