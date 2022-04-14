Матвиенко поручила подготовить обращение в Межпарламентский союз по ситуации с Медведчуком

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила создать обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека по ситуации с Виктором Медведчуком.

"Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций", – написала Матвиенко в своем телеграм-канале, уточнив, что документ будет направлен генсекретарю союза в ближайшее время.

Она отметила, что Медведчук является действующим депутатом, который с самого начала открыто выступал за мир в Донбассе, а также помогал решать гуманитарные вопросы и организовывать обмен пленными между Россией и Украиной.

"Налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма", – подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий на Медведчука. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ.

В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

