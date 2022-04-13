Володин прокомментировал задержание Медведчука на Украине

Фото: телеграм-канал Baza

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если что-то случится с Виктором Медведчуком, то отвечать придется президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. <...> Но США и Евросоюз безмолвствуют. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства – главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель. По словам Володина, именно Медведчук был инициатором реализации Минских договоренностей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлен мужчина в военной форме, похожий Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что данный снимок надо будет проверить в связи с наличием большого количества фейков.

Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

