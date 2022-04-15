Власти будут внимательно следить за ситуацией с доходами россиян – Орешкин

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Российские власти будут внимательно отслеживать и анализировать ситуацию с доходами граждан, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

"Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Орешкин отметил, что опубликованный Минфином бюджетный отчет за первый квартал 2022 года показал рекордный профицит. По его словам, это свидетельствует об устойчивом финансовом положении государства и его готовности увеличивать социальные расходы.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новые льготы для малообеспеченных семей. В частности, предлагается выдавать малоимущим "детскую карту" – аналог "Пушкинской карты" для школьников и студентов. Покупать с ее помощью можно будет только отечественные товары.

