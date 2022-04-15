Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13:21

Власти будут внимательно следить за ситуацией с доходами россиян – Орешкин

общество

Фото: depositphotos/Tiko0305

Российские власти будут внимательно отслеживать и анализировать ситуацию с доходами граждан, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

"Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Орешкин отметил, что опубликованный Минфином бюджетный отчет за первый квартал 2022 года показал рекордный профицит. По его словам, это свидетельствует об устойчивом финансовом положении государства и его готовности увеличивать социальные расходы.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новые льготы для малообеспеченных семей. В частности, предлагается выдавать малоимущим "детскую карту" – аналог "Пушкинской карты" для школьников и студентов. Покупать с ее помощью можно будет только отечественные товары.

Власти будут внимательно следить за ситуацией с доходами россиян – Орешкин

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать