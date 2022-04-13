Эксперт спрогнозировал уровень безработицы в РФ на уровне 2009 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень безработицы в России после начала специальной операции на Украине может достигнуть 5,7–7,5%, что соответствует показателю 2009 года. Тогда безработица была на уровне 7,8%, рассказал гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.

Он отметил, что в новейшей истории страны было несколько всплесков безработицы.

"1998 год – исторический максимум, затем 2009-й, 2015-й, 2020-й. К февралю этого года у нас был исторический минимум – 4,1%, это дополнительный фактор, который может демпфировать ситуацию с самым неблагоприятным развитием экономики", – цитирует Жукова РБК.

Глава HeadHunter выразил мнение, что в настоящее время ситуация может развиваться по двум сценариям. В первом случае предполагается краткосрочный всплеск безработицы, а затем – резкое падение. Во втором случае может произойти резкий всплеск, а после снижение до небольшого значения – 6,5%. Однако Жуков подчеркнул, что людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно.

"Чаще это будет простой, плюс меры поддержки со стороны государства. Это будет секторальная и не одномоментная безработица. Мы должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться, как следствие – переток людей между сферами. Следовательно, нужно быть готовыми к переподготовке людей из других отраслей", – подчеркнул Жуков.

По его мнению, новый рынок труда с учетом экономического состояния России сформируется в стране к концу лета.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда остается стабильной. По ее словам, рост регистрируемой безработицы не зафиксирован. При этом Голикова отметила рост числа граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя.