В Госдуме оценили идею увеличения размера пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вопрос увеличения размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума является дискуссионным, данная инициатива вызывает большое количество вопросов и требует подробного изучения, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.
"Пособие по безработице – это не страховой случай, то есть это прямые расходы федерального бюджета, и для отдельной категории безработных величина доходит практически до МРОТ. Но есть определенные условия, чтобы не порождать иждивенчества, когда человеку будет выгодно получать пособие и не работать", – сказал он.
Нилов пояснил, что государство предоставляет вставшим на учет безработным возможность проходить специальное обучение, повышать квалификацию, предлагает им вакансии и выплачивает пособие. Сроки и условия данного статуса имеют конкретные рамки, поэтому инициатива по их изменению требует уточнения множества параметров, отметил депутат.
"Надо понимать, об увеличении пособия до какого уровня идет речь. Прожиточного минимума федерального или регионального? Надо понимать, какой источник финансирования. Если предлагается повысить пособия, но одновременно с этим забрать у детей и сирот, то я против такого подхода", – сказал Нилов.
Он добавил, что если речь идет о других источниках финансирования, то их также требуется определить.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением увеличить размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.
Орлов уточнил, что сейчас размер пособия по безработице в России в первые три месяца может составлять от 1,5 до 12,7 тысячи рублей в зависимости от стажа и уровня заработка гражданина. В связи с угрозой подрыва российского рынка труда под влиянием масштабных санкций он предложил увеличить размер пособия до 13,7 тысячи рублей для всех категорий безработных.
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