Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда остается стабильной. По ее словам, роста регистрируемой безработицы не отмечается.
"При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя", – приводит слова Голиковой ТАСС.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением увеличить размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.
Позднее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос увеличения размера пособия является дискуссионным, данная инициатива вызывает большое количество вопросов и требует подробного изучения.
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