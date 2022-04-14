Имущество Медведчука и его жены арестованы на Украине

Фото: kremlin.ru
Государственное бюро расследований Украины сообщило об аресте имущества главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, передает РИА Новости.
"Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и офиса генпрокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", – заявили в ведомстве.
По данным Госбюро расследований, под арест подпали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Отдельно отмечается, что арестованы были доли Медведчука и его жены в уставных капиталах в 25 компаниях.
В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Виктору Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. Он находился под домашним арестом, откуда позднее сбежал.
В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Медведчука. Его объявили в международный розыск. Сообщения о задержании политика появились 12 апреля.
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