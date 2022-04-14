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Общество

16:40

В столице организовали 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР

обществогород

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице организовали 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР. Пункт есть в каждом округе города, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

"В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступает большое количество обращений граждан по вопросам работы и расположения пунктов приема гуманитарной помощи, волонтерства и оказания помощи гражданам ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.

Они расположены по следующим адресам:

  • САО, улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1;
  • СВАО, улица Вересковая, дом 5;
  • ВАО, улица Фортунатовская, дом 14;
  • ЮАО, Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2;
  • ЮЗАО, улица Винокурова, дом 2;
  • ЗАО, Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1;
  • СЗАО, улица Маршала Новикова, дом 5;
  • ЦАО, улица Коровий Вал, дом 3, строение 5;
  • ТиНАО, улица Остафьевская, дом 8, корпус 2;
  • ЗелАО, Зеленоград, корпус 239;
  • ЮВАО, 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1.

Пункты работают каждый день с 10:00 до 19:00. Все желающие могут принести продукты, воду, различные напитки, постельные принадлежности, товары для детей, одежду, средства личной гигиены, хозтовары, технику, товары для животных и другое.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. По ее словам, ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года.

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