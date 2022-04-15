Новак предупредил о рекордных ценах на энергоносители из-за отказа от поставок из РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Мировые цены на энергоносители могут в очередной раз обновить исторические максимумы при ограничении их поставок из России. Такое мнение в статье для журнала "Энергетическая политика" выразил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Подчеркну, что в сложившейся ситуации даже не действия, а только заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплеску цен на мировых рынках. Если же мир столкнется не с гипотетическими, а с физическими крупными ограничениями, цены на основные виды топлива могут значительно превысить уже достигнутые исторические максимумы", – написал он.
Замглавы кабмина также коснулся перевода оплаты российского газа в рубли, напомнив, что некоторые страны Запада из-за этого допускают возможность полного отказа от энергоресурсов РФ. По его словам, данное решение является вынужденным для Москвы: оно дает гарантии, что поставки будут действительно оплачены. Кроме того, данная схема реализована так, чтобы быть максимально комфортной и для покупателей, с ней уже согласились несколько импортеров, добавил Новак.
В то же время уход иностранных нефтегазовых компаний с российского рынка в большинстве случаев не является добровольным, отмечет вице-премьер. По его словам, подобные решения обычно обусловлены политическим давлением извне.
"Надеемся, что в большинстве случаев экономические интересы и здравый смысл все же возобладают. Но в любом случае мы будем ставить в приоритет обеспечение дальнейшего функционирования предприятий и занятость наших граждан", – заключил Новак.
Ситуация на энергетическом рынке обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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