Путин заявил о задержке оплаты энергоносителей недружественными странами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что банки ряда недружественных стран мешают оплате российских энергоносителей. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания о ситуации в нефтегазовом секторе российской экономики.

"Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей", – заявил глава государства.

Также российский лидер напомнил о задаче по переводу расчетов за нефть и газ в национальную валюту России с целью постепенного ухода от расчетов в долларах и евро.

23 марта российский лидер заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

В Еврокомиссии позднее представили анализ указа президента РФ. В документе прописано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, ЦБ России, а также другим организациям и физлицам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.