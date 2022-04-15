Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

15:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл после капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 при городской клинической онкологической больнице № 1. По словам мэра, благодаря реконструкции теперь в больнице на Загородном шоссе помощь онкобольным будет оказываться на мировом уровне.
"В Москве мы буквально несколько лет тому назад приняли решение о создании шести мощных онкологических центров и начали работать по их реорганизации, реконструкции, обустройству. Некоторые из них, такие как в Коммунарке, созданы практически с нуля. <...> Такие, как Центр Логинова, строятся на месте старых корпусов. <...> Но с частью больниц, конечно, это невозможно было сделать: требовалась реконструкция действующих корпусов, как здесь, в старейшей онкологической клинике Москвы", – сказал градоначальник.
Он отметил, что в обновленном корпусе можно будет проводить все виды операций, которые могут потребоваться при онкологических заболеваниях. В здании оборудовали лабораторию, амбулаторно-диагностический и хирургический центры, а также центр для химиотерапии.
Главврач больницы Всеволод Галкин, в свою очередь, добавил, что седьмой онкохирургический корпус начнет работать уже 18 апреля.
Реконструкция здания длилась с середины лета 2020 года. За это время там провели частичную перепланировку, заменили окна и двери, привели в порядок инженерные системы и благоустроили прилегающую территорию. Корпус рассчитан на 150 круглосуточных коек, а также на некоторое количество коек дневного пребывания и отделения реанимации. Для оснащения корпуса было закуплено свыше 2,5 тысячи единиц современного оборудования.
В начале марта Сергей Собянин открыл хирургический тренинг-центр в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова. По словам мэра, это крупнейший и наиболее современным тренинг-центр во всей Европе. В здании разместили прототип реальной операционной, лекционные залы с мультимедийным оборудованием, а также лекционно-симуляционный зал.
Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
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