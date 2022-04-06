Собянин открыл после реконструкции социальный дом "Москворечье"

13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл после капитального ремонта жилой корпус в социальном доме нового типа "Москворечье".
По его словам, два года назад было принято решение о реорганизации традиционных психоневрологических интернатов в социальные дома. Он отметил, что из закрытых учреждений была цель сделать открытые и доброжелательные социальные дома.
"Первый этап мы прошли – сегодня открываются два новых корпуса, и до конца года будет реорганизована, по сути дела, вся система интернатов, находящихся на территории города Москвы", – подчеркнул Собянин.
Социальный дом "Москворечье" был создан на базе ПНИ № 34. В нем работают 554 сотрудника, а социальные услуги получают 780 человек, которые являются инвалидами I и II групп из-за психических расстройств.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание сетей быстрого питания. Условием для получения гранта является открытие новых точек общепита в сегменте фастфуда и прием на работу новых сотрудников. Размер финансовой поддержки зависит от площади открываемых заведений и других параметров.
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