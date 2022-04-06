Собянин и Белоусов провели селекторное совещание группы Госсовета по вопросам экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.

На совещании Собянин рассказал о реализации программ кредитования промышленности, малого и среднего бизнеса и других отраслей экономики.

"Владимиром Путиным было принято решение о выделении более 150 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это принципиальное решение, которое обеспечит продовольственную безопасность страны", – отметил мэр Москвы.

Также на совещании были затронуты дополнительные предложения руководителей субъектов России о поддержке системы здравоохранения, строительства и других отраслей в регионах.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр". Соглашение о сотрудничестве между Москвой и крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России было подписано 1 апреля 2022 года по поручению Владимира Путина.

