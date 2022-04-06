Собянин и Белоусов провели селекторное совещание группы Госсовета по вопросам экономики

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов провели селекторное совещание группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.
На совещании Собянин рассказал о реализации программ кредитования промышленности, малого и среднего бизнеса и других отраслей экономики.
"Владимиром Путиным было принято решение о выделении более 150 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это принципиальное решение, которое обеспечит продовольственную безопасность страны", – отметил мэр Москвы.
Также на совещании были затронуты дополнительные предложения руководителей субъектов России о поддержке системы здравоохранения, строительства и других отраслей в регионах.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр". Соглашение о сотрудничестве между Москвой и крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России было подписано 1 апреля 2022 года по поручению Владимира Путина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: