В Москве организовали открытые тренинги по отработке навыков для врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы запускает образовательный проект для совершенствования практических навыков столичных врачей. Для медиков проведут ряд открытых тренингов по различным специальностям. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
Проект стартует с 9 апреля 2022 года. Для специалистов городского здравоохранения предусмотрены занятия по специальностям: акушерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, кардиология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, эндоскопия, фтизиатрия и т. д.
Врачи смогут выбрать для себя удобное время в выходные дни и посетить индивидуальное занятие. Количество тренингов не ограничено. По итогам занятия участник получит объективную оценку своих навыков, сформированную системой.
Заместитель руководителя столичного Депздрава Елена Ефремова отметила, что развитие кадрового потенциала является одной из приоритетных задач здравоохранения Москвы.
"В дополнение к широкому перечню образовательных программ, реализуемых на базе кадрового центра, мы также запускаем новый цикл открытых тренингов. Они предоставляют дополнительные возможности для отработки практических навыков и совершенствования уже имеющихся компетенций", – добавила Ефремова.
Продолжительность одного тренинга составляет до 2 часов. За это время участник сможет отработать различные манипуляции по своему профилю на новейшем симуляционном оборудовании. При этом медицинские специальности и линейка практических навыков будут обновляться каждую неделю.
Ранее Собянин открыл хирургический тренинг-центр в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова. В здании разместили прототип реальной операционной, лекционные залы с мультимедийным оборудованием, а также лекционно-симуляционный зал. Ожидается, что в центре смогут работать 29 специалистов, а учиться – порядка 700 хирургов в год.
Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова
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