Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова

15:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин открыл хирургический тренинг-центр в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова. Он расположился в двухэтажном здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
"Все самое лучшее оборудование и самые лучшие технологии, и, самое главное, лучшие специалисты Москвы будут сосредоточены здесь, чтобы обучать хирургов Москвы нейрохирургии и целому ряду других операций", – сказал мэр в ходе официального мероприятия.
По его словам, тренинг-центр станет крупнейшим и наиболее современным во всей Европе. В здании разместили прототип реальной операционной, лекционные залы с мультимедийным оборудованием, а также лекционно-симуляционный зал. Ожидается, что в центре смогут работать 29 специалистов, а учиться – порядка 700 хирургов в год.
Основным направлением обучения станет нейрохирургия, однако предусмотрены образовательные курсы и по другим направлениям, коих насчитывается больше 50, в том числе по торакальной и челюстно-лицевой хирургии, а также травматологии и ортопедии.
Накануне Собянин рассказал, что в Москве начал прием пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи при больнице в Коммунарке. В нем организовано 24 койки с современным оборудованием, а также предусмотрены палаты для восстановления пациентов после процедур. Лечение в центре является бесплатным, как и современные медикаменты таргетной и иммунной терапии.
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