Центр амбулаторной онкологической помощи в Коммунарке начал прием пациентов – Собянин

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Центр амбулаторной онкологической помощи медицинского комплекса в Коммунарке начал принимать пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Столичный мэр уточнил, что прием проводят как врачи-онкологи общего профиля, так и узкие специалисты. В дневном стационаре организовано 24 койки с современным оборудованием для проведения нужного лечения и несложных операций, а также палаты для восстановления пациентов после процедур.

Градоначальник напомнил, что с 2019 года в столице существует новый стандарт помощи больным с онкологией: акцент сделан на раннюю диагностику и всестороннюю поддержку заболевших.

"При подозрении на онкологию пациента направляют в один из восьми центров амбулаторной онкопомощи. На базе шести многопрофильных онкоцентров мы объединили все возможности диагностики, хирургии и лучевой терапии. Открываем современные эндоскопические центры. Человек больше не остается один на один с проблемой. На протяжении всего пути – диагностики, исследований, лечения – его поддерживают персональные помощники. Это сотрудники МФЦ, которые помогают записаться на прием, напоминают о визите к врачу, отвечают на вопросы", – рассказал Собянин.

По словам столичного мэра, все это является бесплатным, в частности современные медикаменты таргетной и иммунной терапии.

Собянин отметил, что, по мнению медиков, столица не просто идет в ногу со временем в лечении онкологии, но и использует самые прогрессивные схемы лекарственной терапии.

Центр амбулаторной онкологической помощи находится в новом поликлиническом корпусе медучреждения. Его строительство было закончено в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в детских столичных больницах появится магнитно-резонансная томография сердца. Уточняется, что на сегодняшний день технология работает в Морозовской больнице. Она помогает выявлять такие заболевания, как порок сердца, различные виды аритмий и кардиомиопатию. Также диагностика позволит точно оценивать состояние пациента в динамике.