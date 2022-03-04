Новый вид лучевой диагностики появится в детских больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В детских столичных больницах появится магнитно-резонансная томография сердца. Сейчас технология работает в Морозовской больнице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики. Для его проведения необходимо самое современное оборудование и особая подготовка специалистов по диагностике и анестезиологов. МРТ сердца позволяет поставить точный диагноз, назначить своевременное лечение и спрогнозировать риски, что может помочь многим детям с различной сердечной патологией", – отметил главврач Морозовской детской больницы, главный внештатный специалист-неонатолог Москвы Валерий Горев.
Власти столицы уже закупили девять современных томографов. В течение двух лет они появятся в детский городских больницах имени Н. Ф. Филатова, имени З. А. Башляевой, имени Г. Н. Сперанского, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.
Технология поможет выявлять такие заболевания, как порок сердца, различные виды аритмий и кардиомиопатию. Также диагностика позволит точно оценивать состояние пациента в динамике.
Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине.
"Это наш город": Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники
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