Статусы "московская медсестра" и "московский медбрат" будут получать работники педиатрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице расширили перечень специальностей для получения почетных статусов "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". Теперь в списке появилась специализация "сестринское дело в педиатрии", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель руководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что специализированный статус касается только медицинских сестер и братьев педиатрического профиля.
"Всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться стимулирующая надбавка в размере 7,5 тысячи рублей", – приводятся в материале слова Ефремовой.
Набор кандидатов на соискание почетного статуса начался 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом "московский врач" учредил Сергей Собянин.
Для получения статуса кандидатам нужно сдать экзамен, в который входит тестирование, практические знания и решение ситуационных задач.
Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение.
В декабре 2021 года первые 20 специалистов стали обладателями статуса "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". Свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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