В Москве впервые присвоили почетные статусы "московская медсестра" и "московский медбрат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице первые 20 специалистов стали обладателями статуса "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения, и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тысячи рублей", – приводятся в материале слова Раковой.
Уточняется, что обладатели данного статуса будут ежемесячно получать стимулирующую надбавку в течение пяти лет.
Набор кандидатов на соискание почетного статуса начался 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом "московский врач" учредил Сергей Собянин.
Для получения статуса кандидатам нужно сдать экзамен, в который входит тестирование, практические знания и решение ситуационных задач.
Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.
Ранее Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам и социальным работникам, ухаживающим за коронавирусными больными, за работу в предстоящие новогодние праздники. По расчетам Минфина, на реализацию данной инициативы будет потрачено 8 миллиардов рублей.
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