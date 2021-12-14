Голикова заявила о продлении выплат медицинским и социальным работникам на 2022 год

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Выплаты медицинским и социальным работникам будут продлены на 2022 год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Будет продлено действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом", – сказала Голикова.

В октябре текущего года сообщалось, что правительство РФ выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными.

Кроме того, в ГД предложили материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронаврусом. Депутат Василий Власов напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19.

