Правительство подготовило параметры реформы оплаты труда врачей – СМИ

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Минтруд и Минздрав выработали основные параметры новой системы оплаты труда медработников в рамках пилотной версии проекта. Об этом пишет издание "Коммерсант".
В материале СМИ приводит готовящееся постановление правительства о реформе. Согласно документу, заработная плата врачей будет составляться из оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. При этом оклад должен складываться из расчетной величины, коэффициента дифференциации в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.
"Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение", – заявили изданию в пресс-службе Минтруда.
По имеющейся информации, профильный пилотный проект планируется запустить в 2022 году в семи российских регионах.
Как пояснили источники издания, инициатива ставит целью вывести уровень зарплат врачей на достойный уровень при нормальной нагрузке. При этом в законопроекте имеется защитный механизм, по которому зарплата по новой схеме не может быть меньше текущей.
В мае сервис "Работа.ру" провел опрос, в котором выяснил, работникам каких профессий необходимо повысить зарплаты. Оказалось, что, по мнению 58% россиян, более высоких окладов достойны врачи, они должны превышать 122 тысячи рублей в месяц.
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