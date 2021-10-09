Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медиков

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Минтруд и Минздрав представили для общественного обсуждения проект с параметрами отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах, сообщает РИА Новости.

Министерство труда России вместе с министерством здравоохранения создали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медработников госучреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах.

В пресс-службе министерства отметили, что отраслевая система оплаты труда должна сделать формирование зарплаты понятным, а также уменьшить разницу в оплате труда между субъектами РФ.

При разработке параметров учитывались данные о фактических системах оплаты труда и зарплатах в госучреждениях здравоохранения, где работают более 2 миллионов специалистов.

В проекте постановления говорится и о составе групп должностей медицинских работников, методике расчета и структуре зарплаты, кроме того, проект устанавливает один перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения.

"Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации", – объяснили в Минтруде.

Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Он рассчитывается на основе информации Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются 8 видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

Отмечается, что пилотный проект начнется в декабре и продлится до конца марта следующего года.

В проекте примут участие 7 регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На основе результатов проекта будет создана отраслевая система оплаты труда для госучреждений здравоохранения по всей России.

Ранее сообщалось, что инициатива ставит целью вывести уровень зарплат врачей на достойный уровень при нормальной нагрузке. При этом в законопроекте имеется защитный механизм, по которому зарплата по новой схеме не может быть меньше текущей.