Путин поручил выплатить надбавки медикам в двойном размере за работу в праздники

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам и социальным работникам, ухаживающим за коронавирусными больными, за работу в предстоящие новогодние праздники. С такой инициативой президент выступил на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что в 2021 году также были спецнадбавки для социальных и медицинских работников, которые продолжали работать с больными COVID-19 в новогодние праздники.

"Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", – подчеркнул Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что на эту инициативу понадобится 8 миллиардов рублей. По его словам, такие средства в бюджете есть.

Во время совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила о продлении выплат в отношении отдельных категорий медицинских и социальных работников, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, на 2022 год.

В октябре текущего года сообщалось, что правительство РФ выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, в том числе "Дельта"-штаммом и "Омикроном".

Она призвала правительства стран начать действовать, а не ждать. По ее словам, необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня. Ван Керкхове выразила мнение, что вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни.

