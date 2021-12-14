Путин поручил выплатить надбавки медикам в двойном размере за работу в праздники

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам и социальным работникам, ухаживающим за коронавирусными больными, за работу в предстоящие новогодние праздники. С такой инициативой президент выступил на совещании с членами правительства.
Он напомнил, что в 2021 году также были спецнадбавки для социальных и медицинских работников, которые продолжали работать с больными COVID-19 в новогодние праздники.
"Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое", – подчеркнул Путин.
Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что на эту инициативу понадобится 8 миллиардов рублей. По его словам, такие средства в бюджете есть.
Во время совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила о продлении выплат в отношении отдельных категорий медицинских и социальных работников, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, на 2022 год.
В октябре текущего года сообщалось, что правительство РФ выделит более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, в том числе "Дельта"-штаммом и "Омикроном".
Она призвала правительства стран начать действовать, а не ждать. По ее словам, необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня. Ван Керкхове выразила мнение, что вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни.
Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19
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