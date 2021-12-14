ВОЗ заявила о цунами заражений коронавирусом в мире

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Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, в том числе "Дельта"-штаммом и "Омикроном". Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью газете Pais.

Она призвала правительства стран начать действовать, а не ждать. По ее словам, необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня. Ван Керкхове выразила мнение, что вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни.

"2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", – добавила эксперт.

За последние сутки в России подтвердили 28 343 случая коронавируса. В 1 864 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавирусной инфекции.

На Санкт-Петербург пришлось 1 989 случаев, на Москву – 1 976, на Московскую область – 1 945, на Краснодарский край – 769, на Красноярский край – 703, на Самарскую область – 678, на Пермский край – 665, на Ростовскую и Свердловскую области – по 641.

