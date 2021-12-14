ВОЗ заявила о цунами заражений коронавирусом в мире

Фото: depositphotos/diegograndi
Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, в том числе "Дельта"-штаммом и "Омикроном". Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью газете Pais.
Она призвала правительства стран начать действовать, а не ждать. По ее словам, необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня. Ван Керкхове выразила мнение, что вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни.
"2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", – добавила эксперт.
За последние сутки в России подтвердили 28 343 случая коронавируса. В 1 864 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавирусной инфекции.
На Санкт-Петербург пришлось 1 989 случаев, на Москву – 1 976, на Московскую область – 1 945, на Краснодарский край – 769, на Красноярский край – 703, на Самарскую область – 678, на Пермский край – 665, на Ростовскую и Свердловскую области – по 641.
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: