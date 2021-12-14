Вирусолог допустил возможность самоуничтожения "Омикрон"-штамма коронавируса

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"Омикрон"-штамм коронавируса может самоуничтожиться, однако ему на смену придут более болезнетворные варианты. Об этом заявил профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков в интервью RT.
По его словам, о низкой опасности нового штамма говорить пока рано, так как нет достаточного числа случаев заболевания. Он подчеркнул, что нужно понаблюдать за развитием событий.
"Даже если оптимистичный сценарий верный, нельзя исключать, что штамм "Омикрон" неожиданно исчезнет, как исчез в Японии штамм "Дельта", – подчеркнул Чумаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на оптимистический сценарий развития ситуации с распространением в России штамма "Омикрон", но готовятся к худшему. При этом он отметил, что логистика в России выстроена таким образом, чтобы быть готовой к работе в условиях экстремальной нагрузки на систему здравоохранения.
ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за "Омикрона"
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