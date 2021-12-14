11 из 16 заразившихся "Омикроном" в РФ были вакцинированы от COVID-19 – Попова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

11 из 16 человек, заразившиеся "Омикроном" после поездки в ЮАР, были вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Также, по ее словам, 7 человек из них ранее перенесли COVID-19, причем один из них и вакцинировался, и переболел.

Штамм "Омикрон" был обнаружен у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую контагиозность вируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что состояние всех заразившихся "Омикроном" оценивается как удовлетворительное. По его словам, никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии, их жизням ничего не угрожает.