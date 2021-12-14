"Омикрон" способен вызвать новую волну госпитализаций и смертей – ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей от нового штамма коронавиуса "Омикрон", сообщает РИА Новости.
"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что более подробная информация о тяжести "Омикрона" ожидается в ближайшие недели. В ВОЗ заключили, что для полного понимания клинической картины инфицированных новым штаммом нужна дополнительная информация, которой могут обмениваться разные страны.
Ранее эксперт рассказал Москве 24, сколько антител необходимо для защиты от штамма "Омикрон". Крючков рекомендовал делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается.
Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.
"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: