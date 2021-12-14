"Омикрон" способен вызвать новую волну госпитализаций и смертей – ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей от нового штамма коронавиуса "Омикрон", сообщает РИА Новости.

"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что более подробная информация о тяжести "Омикрона" ожидается в ближайшие недели. В ВОЗ заключили, что для полного понимания клинической картины инфицированных новым штаммом нужна дополнительная информация, которой могут обмениваться разные страны.

Ранее эксперт рассказал Москве 24, сколько антител необходимо для защиты от штамма "Омикрон". Крючков рекомендовал делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

