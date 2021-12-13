Иммунолог назвал число антител для защиты от штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что для защиты от нового штамма "Омикрон" нужно как минимум 300 Bau/мл.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. По ее словам, это подтверждает высокую контагиозность вируса. Все заболевшие находятся под наблюдением.
При этом эксперт рекомендует делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается и человек становится более уязвимым перед вирусом. "Важен не сам факт наличия или отсутствия антител и встречи когда-то в прошлом с возбудителем, а именно активный уровень иммунитета, который косвенно определяется по титрам, по количеству этих антикоронавирусных антител", – поясняет специалист.
Крючков советует не откладывать вакцинацию и ревакцинацию и сделать прививку уже сейчас, если нет достаточного уровня антител. По прогнозам иммунолога, всплеск заболеваемости новым штаммом ожидается уже в конце января 2022 года.
"Времени не так много. Для того чтобы сформировался иммунитет после вакцинации, нужно минимум 4 недели, а вообще 5–6 недель, чтобы он начал действовать. Поэтому если только вы в январе этим озаботитесь, то вы, скорее всего, уже не успеете", – предупреждает иммунолог.
Ранее специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы провели исследование и выяснили, что двух доз вакцины Pfizer недостаточно для защиты от штамма "Омикрон". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра. Их разделили на две группы. В первую вошли те, кто поставил вторую прививку около полугода назад, во вторую – уже получившие третью прививку. Согласно результатам, люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".
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