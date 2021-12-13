Иммунолог назвал число антител для защиты от штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что для защиты от нового штамма "Омикрон" нужно как минимум 300 Bau/мл.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. По ее словам, это подтверждает высокую контагиозность вируса. Все заболевшие находятся под наблюдением.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Конечно, бесконечно повышать уровень иммунитета не нужно, но высокий уровень поддерживать надо. Гарантировано 300 Bau/мл – это самый минимум сейчас, чтобы рассчитывать на какую-то защиту. То есть 50, 60, даже 100 Bau/мл – это ни на что вы можете не рассчитывать, хотя это положительный результат. Антитела есть, но их слишком мало.

При этом эксперт рекомендует делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается и человек становится более уязвимым перед вирусом. "Важен не сам факт наличия или отсутствия антител и встречи когда-то в прошлом с возбудителем, а именно активный уровень иммунитета, который косвенно определяется по титрам, по количеству этих антикоронавирусных антител", – поясняет специалист.

Крючков советует не откладывать вакцинацию и ревакцинацию и сделать прививку уже сейчас, если нет достаточного уровня антител. По прогнозам иммунолога, всплеск заболеваемости новым штаммом ожидается уже в конце января 2022 года.

"Времени не так много. Для того чтобы сформировался иммунитет после вакцинации, нужно минимум 4 недели, а вообще 5–6 недель, чтобы он начал действовать. Поэтому если только вы в январе этим озаботитесь, то вы, скорее всего, уже не успеете", – предупреждает иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Сейчас мы медленно идем на снижение. У нас нет подъема. Дальше через какое-то время опять должен пойти всплеск. В начале января новогодние праздники, которые окажут умеренный противоэпидемический эффект. Потом начнется период подготовки, он как раз занимает недели 3 до начала заметной эпидволны. А дальше уже эпидволна.

Ранее специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы провели исследование и выяснили, что двух доз вакцины Pfizer недостаточно для защиты от штамма "Омикрон". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра. Их разделили на две группы. В первую вошли те, кто поставил вторую прививку около полугода назад, во вторую – уже получившие третью прививку. Согласно результатам, люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".

