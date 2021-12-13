Голикова назвала регионы РФ с ростом заболеваемости COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в пяти регионах России – в Сахалинской области, Адыгее, Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Алтае, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в среднем по России заболеваемость за неделю снизилась на 7,3%, уточнила Голикова.

"По итогам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", – сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах в Госдуме.

Вице-премьер отметила, что снижение пока не имеет стабильного характера. Также Голикова уточнила, что 23% всех случаев заражения приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

"Это было всегда. Так и остается", – добавила Голикова.

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. По ее словам, наибольший уровень коллективного иммунитета или достигший уже более 80% – в Севастополе, больше 72% – в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

