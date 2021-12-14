В России выявили 28 343 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 28 343 случая коронавируса. В 1 864 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Санкт-Петербург пришлось 1 989 случаев, на Москву – 1 976, на Московскую область – 1 945, на Краснодарский край – 769, на Красноярский край – 703, на Самарскую область – 678, на Пермский край – 665, на Ростовскую и Свердловскую области – по 641, на Челябинскую область – 619, на Иркутскую область – 596, на Нижегородскую область – 571, на Омскую область – 565, на Воронежскую область – 553, на Башкирию – 512.
С начала пандемии в России зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в республиках Калмыкия, Тыва и Алтай.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 1 145 человек, за весь период пандемии – 291 749. За минувшие 24 часа выздоровели 34 084 человека, за все время – 8 804 000.
Ранее в России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.
Вакцинация от коронавируса среди взрослых первым компонентом в России проведена 75,5 миллиона раз, полным циклом – 68,8 миллиона раз. При этом уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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