В ФМБА заявили, что COVID-19 ускоряет старение организма

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COVID-19 провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе общественного собрания членов Российской академии наук.

"Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы", – цитирует эксперта РИА Новости.

В связи с этим, по ее словам, нужны особые, новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, которые перенесли коронавирус.

Ранее врач-невролог рассказал, что одним из последствий коронавируса может стать заикание. Он уточнил, что его развитие после COVID-19 обусловлено поражениями нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.

