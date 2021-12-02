Ученые заявили о росте числа случаев диабета после перенесенного COVID-19

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Ученые из разных стран выяснили, что случаи возникновения диабета у переболевших COVID-19 возрастают. Об этом сообщает газета "Известия".

"Вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов, включая ранее не диагностированный диабет, стрессовую гипергликемию, гипергликемию, вызванную стероидами, и прямое или косвенное воздействие SARS-CoV-2 на B-клетки", – говорится в сообщении.

Согласно многочисленным исследованиям, сахарный диабет развивается в течение полугода после госпитализации. При этом лондонские ученые зафиксировали увеличение на 80% выявленных случаев диабета 1-го типа у детей во время пандемии.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, что коронавирус действительно может вызвать развитие диабета и обострить другие хронические заболевания. Группа международных специалистов создала глобальный регистр для сбора данных о пациентах с диабетом. Исследователи надеются с помощью данной базы классифицировать разновидности патологии.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов также подтвердил рост диабетиков.

"Это может быть связано с аутоиммунными реакциями и атакой организма на собственные клетки. Сейчас мы проводим исследование и смотрим, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета, повышенным риском онкологических заболеваний и так далее", – сказал эксперт.

Однако сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья МФТИ Елизавета Изьюрова подчеркнула, что на данный момент сложно определить главный фактор формирования диабета. Заболевание может возникнуть и вследствие ранее не диагностированного сахарного диабета или же проводимого лечения глюкокортикостероидами.

По словам специалиста, увеличение числа детей с диабетом 1-го типа может свидетельствовать о том, что они переносят коронавирус не так легко, как считалось ранее.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что у COVID-19 остались только два главных симптома из всех известных. По его словам, сейчас коронавирус сложно отличить от обычной простуды. Он отметил, что у зараженных крайне редко пропадает обоняние. Те же изменения коснулись и "Омикрон"-штамма.

