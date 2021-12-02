Ученые заявили о росте числа случаев диабета после перенесенного COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ученые из разных стран выяснили, что случаи возникновения диабета у переболевших COVID-19 возрастают. Об этом сообщает газета "Известия".
"Вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов, включая ранее не диагностированный диабет, стрессовую гипергликемию, гипергликемию, вызванную стероидами, и прямое или косвенное воздействие SARS-CoV-2 на B-клетки", – говорится в сообщении.
Согласно многочисленным исследованиям, сахарный диабет развивается в течение полугода после госпитализации. При этом лондонские ученые зафиксировали увеличение на 80% выявленных случаев диабета 1-го типа у детей во время пандемии.
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, что коронавирус действительно может вызвать развитие диабета и обострить другие хронические заболевания. Группа международных специалистов создала глобальный регистр для сбора данных о пациентах с диабетом. Исследователи надеются с помощью данной базы классифицировать разновидности патологии.
Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов также подтвердил рост диабетиков.
"Это может быть связано с аутоиммунными реакциями и атакой организма на собственные клетки. Сейчас мы проводим исследование и смотрим, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета, повышенным риском онкологических заболеваний и так далее", – сказал эксперт.
Однако сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья МФТИ Елизавета Изьюрова подчеркнула, что на данный момент сложно определить главный фактор формирования диабета. Заболевание может возникнуть и вследствие ранее не диагностированного сахарного диабета или же проводимого лечения глюкокортикостероидами.
По словам специалиста, увеличение числа детей с диабетом 1-го типа может свидетельствовать о том, что они переносят коронавирус не так легко, как считалось ранее.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что у COVID-19 остались только два главных симптома из всех известных. По его словам, сейчас коронавирус сложно отличить от обычной простуды. Он отметил, что у зараженных крайне редко пропадает обоняние. Те же изменения коснулись и "Омикрон"-штамма.
ВОЗ обеспокоена долгосрочными последствиями заболевания COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: