Врач рассказал об изменении главных симптомов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У COVID-19 остались только два главных симптома из всех известных. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, сейчас коронавирус сложно отличить от обычной простуды.

"Единственное, что характерно, – это или длительное течение температуры, или головные боли", – подчеркнул Хухрев.

Он отметил, что у зараженных крайне редко пропадает обоняние. Те же изменения коснулись и "Омикрон"-штамма. При этом специалист добавил, что при коронавирусе все еще встречается расстройство желудка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с новым штаммом коронавируса "Омикрон" в России. При этом представитель Кремля отметил, что в стране все готово для введения необходимых ограничительных мер, исходя из текущей ситуации.

