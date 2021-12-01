Врач рассказал об изменении главных симптомов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
У COVID-19 остались только два главных симптома из всех известных. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, сейчас коронавирус сложно отличить от обычной простуды.
"Единственное, что характерно, – это или длительное течение температуры, или головные боли", – подчеркнул Хухрев.
Он отметил, что у зараженных крайне редко пропадает обоняние. Те же изменения коснулись и "Омикрон"-штамма. При этом специалист добавил, что при коронавирусе все еще встречается расстройство желудка.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с новым штаммом коронавируса "Омикрон" в России. При этом представитель Кремля отметил, что в стране все готово для введения необходимых ограничительных мер, исходя из текущей ситуации.
Иммунолог рассказал о скорости распространения штамма "Омикрон"
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