Людям со сниженным иммунитетом может потребоваться бустерная вакцина – Центр им. Гамалеи

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Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться третья доза вакцины от коронавируса. Об этом в ходе форума "Здравоохранение в России – 2021" заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим (вакцинации. – Прим. ред.), – две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза", – приводит его слова ТАСС.

По словам Гущина, сейчас Центр имени Гамалеи продвигает эту схему вакцинации, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных, а также не допустить развития новых мутаций коронавируса в организмах таких пациентов.

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

