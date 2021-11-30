Более 70 млн человек привились от коронавируса в России

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Более 70 миллионов человек привились от COVID-19 в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 миллиона человек, это почти 426 тысяч в сутки", – сказал министр на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Также вакцинацию от вируса прошли 56% граждан старше 60 лет. По словам Мурашко, это положительная тенденция, поскольку данная категория граждан тяжело переносит заболевание.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения препарата.

За минувшие сутки в России подтвердили 32 648 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлен 9 636 881 случай коронавируса. За весь период умерли 275 193 человека, выздоровели 8 329 253.

