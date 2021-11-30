В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности введения таких мер.
Ранее стало известно, что в Австрии за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса граждан будут штрафовать. Власти планируют вызывать на прививку тех, кто еще не прошел вакцинацию. Если человек откажется, то его вызовут во второй раз в течение четырех недель.
В случае полного отказа гражданину грозит штраф в размере 3 600 евро или четырехнедельное лишение свободы. Люди, дважды получившие штраф, будут оштрафованы на 7 200 евро. Такое же наказание будет и для тех, чьи действия привели к опасности для жизни или здоровья человека.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии
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