В Австрии начнут штрафовать за отказ от вакцинации от COVID-19

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В Австрии будут штрафовать за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает газета Presse.

Местные власти планируют вызывать на прививку тех, кто еще не прошел вакцинацию. Если человек откажется, то его вызовут во второй раз в течение четырех недель. В случае полного отказа гражданина оштрафуют на 3 600 евро. Нарушителю также будет грозить четырехнедельное наказание в виде лишения свободы, заменяющее штраф.

Люди, дважды получившие штраф, будут оштрафованы на 7 200 евро. Такое же наказание будет и для тех, чьи действия привели к опасности для жизни или здоровья человека.

По информации издания, официальный проект закона пока не готов. Планируется, что документ обнародуют после 6 декабря.

Ранее канцлер Австрии Александер Шелленберг рассказал, что в стране введут обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения. Мера вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Кроме того, в стране на 20 дней введут национальный локдаун из-за ситуации с COVID-19.

