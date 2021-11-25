В ВОЗ сообщили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, третью неделю подряд наблюдается снижение численности заболевших.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения", – отметил он в эфире канала "Россия 1".

Клюге подчеркнул, что сегодняшний успех не обещает успеха в будущем и призвал россиян продолжать придерживаться превентивных мер правительства, так как они работают.

Специалист обратил внимание на то, что в некоторых странах Восточной Европы уже начинается снижение заболеваемости, но пока нет сокращения числа смертей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала непривитых людей основными распространителями коронавируса.

Специалисты напомнили о важности профилактических мер в виде ношения масок и проветривания помещений. Кроме того, важно соблюдать гигиену рук и дыхательных путей.

По данным ВОЗ, в мире выявлено более 258,1 миллиона случаев заражения, свыше 5,1 миллиона человек скончались. В России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса.

