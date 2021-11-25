ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала непривитых людей основными распространителями коронавируса. Такие данные представили в Европейском бюро организации, сообщает РИА Новости.

"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации", – уточнили эксперты.

Прививку от коронавируса в приоритетном порядке необходимо сделать людям в возрасте 60 лет и старше, а также тем, у кого снижен иммунитет, подчеркнули в ВОЗ.

Специалисты напомнили о важности профилактических мер в виде ношения масок и проветривания помещений. Кроме того, важно соблюдать гигиену рук и дыхательных путей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российскую тест-систему "АмплиТест" как эталонную для выявления коронавируса.

