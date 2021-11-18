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Общество

16:44

Путин заявил о возрастающей роли ВОЗ в борьбе с COVID-19

власть медицина общество

Фото: ТАСС/Zuma

Во время борьбы с коронавирусом возрастает роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации", – отметил президент.

Кроме того, российский лидер призвал ВОЗ ускорить процедуры переквалификации и оценки качества, эффективности и безопасности новых вакцин и препаратов от коронавируса.

Ранее Владимир Путин заявлял, что скорейшее взаимное признание вакцин и национальных сертификатов позволит быстрее возобновить глобальную активность.

В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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