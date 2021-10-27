Путин заявил, что Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия готова обмениваться с другими странами наработанным опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также расширить программу подготовки врачей-эпидемиологов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил Владимир Путин РИА Новости.

"Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией. Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН", – сказал президент России в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.

По словам Путина, в Центре по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ноябре – декабре будут организованы профильные курсы повышения квалификации. Он отметил, что Россия ждет на них специалистов из стран этого региона.

Ранее Путин сообщил, что потери от пандемии коронавирусной инфекции превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он уточнил, что во всем мире от COVID-19 скончались уже больше 4,9 миллиона человек.