В ВОЗ рекомендовали не требовать доказательств вакцинации от ковида при поездках

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации с COVID-19 порекомендовал не требовать обязательной вакцинации при въезде в те или иные страны, сообщает ТАСС.
Позиция экспертов объясняется тем, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным. Кроме того, даже имеющиеся запасы распределяются неравномерно.
В организации добавили, что странам следует рассматривать вопрос об облегченном доступе через границу на основе оценок конкретных рисков.
Накануне европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовало как можно скорее вводить ограничительные меры по коронавирусу. Специалисты отмечают, что они могли бы помочь в борьбе с распространением инфекции.
Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Турцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: