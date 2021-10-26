В ВОЗ рекомендовали не требовать доказательств вакцинации от ковида при поездках

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации с COVID-19 порекомендовал не требовать обязательной вакцинации при въезде в те или иные страны, сообщает ТАСС.

Позиция экспертов объясняется тем, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным. Кроме того, даже имеющиеся запасы распределяются неравномерно.

В организации добавили, что странам следует рассматривать вопрос об облегченном доступе через границу на основе оценок конкретных рисков.

Накануне европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посоветовало как можно скорее вводить ограничительные меры по коронавирусу. Специалисты отмечают, что они могли бы помочь в борьбе с распространением инфекции.

