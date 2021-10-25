ВОЗ рекомендовала странам скорее вводить ограничения для влияния на развитие пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало как можно скорее вводить ограничительные меры по коронавирусу для влияния на траекторию развития пандемии, передает ТАСС.

Представитель организации заявил, что конкретные решения остаются на усмотрении руководства отдельных стран с учетом возможностей здравоохранения.

"...ограничения должны применяться в зависимости от ситуации и запланированы таким образом, чтобы оказывать устойчивое влияние на траекторию пандемии. ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры как можно раньше, когда число случаев заболевания начнет расти, и поддерживать их до тех пор, пока уровень передачи не снизится до низкого уровня", – объяснил собеседник информагентства.

Также в ВОЗ подчеркнули важность вакцинации населения. В особенности представители организации указали на необходимость прививок среди старших возрастных групп.

В России за последние сутки выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится 7 778 новых случаев COVID-19.

