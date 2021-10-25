Вирусолог ответил, кто может перенести штамм коронавируса "Дельта" бессимптомно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 отметил, что перенести "Дельта"-штамм коронавируса бессимптомно могут люди с сильным врожденным иммунитетом или ранее переболевшие другими вариантами инфекции.

По словам эксперта, даже с появлением более заразного штамма "Дельта" люди без проявления симптомов все равно остаются. Однако подсчитать процент таких носителей коронавируса очень сложно, так как не везде существует поголовное тестирование населения, заметил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Из общей оценки могу сказать, что, возможно, при нынешнем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли больше 25% от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. С учетом повышенной агрессивности "Дельта"-варианта, на мой взгляд, этот показатель снизился.

Вероятность бессимптомного течения болезни во многом зависит от дозы полученного вируса, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"Если в организм контактирующего прилетело несколько сотен тысяч вирусных частиц, у нас есть система неспецифического (врожденного. – Прим. ред.) иммунитета. Она давит инфекцию и не дает ей развить хоть какие-то симптомы. Если вируса мало, то выше вероятность, что он либо будет побежден организмом полностью, и тогда вообще не произойдет никакого заражения, либо болезнь пройдет бессимптомно. Это характерно как для "Дельты", так и для любого другого штамма", – объяснил эксперт.

Также перенести коронавирус бессимптомно человеку помогает кросс-реактивный иммунитет, продолжает Скулачев.

"У нас есть еще четыре коронавируса, которые гуляют в нашей популяции уже тысячи лет. Существуют довольно убедительные работы, в которых говорится, что если человек недавно болел одним из них, то и течение SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19. – Прим. ред.) проходит легче. Возможно, даже бессимптомно", – комментирует специалист.

По словам Скулачева, бессимптомному течению болезни может способствовать и вакцина от коронавируса.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Вакцинация должна этому помочь, так как прививка дает очень серьезное преимущество иммунитету. Он гораздо быстрее активируется, и шансов задавить вирус становится больше. Но полностью или до бессимптомного состояния, сказать сложно.

В процессе эволюции коронавирусу невыгодно полностью терять свойство бессимптомного течения, считает вирусолог. Это связано с тем, что среди людей без клинических проявлений инфекции он сможет активнее распространяться, резюмировал Скулачев.

Ранее ученые Центра имени Гамалеи доказали эффективность вакцины "Спутник Лайт" против штамма коронавируса "Дельта". Это удалось обнаружить благодаря сравнению случаев заражения среди привитых и непривитых граждан. В итоге эффективность "Спутника Лайт" оказалась даже выше многих двойных вакцин.

